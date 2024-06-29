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«Новый Орлеан» выменяет у «Атланты» Деджонте Мюррэя

«Пеликанс» удалось заполучить защитника «Хоукс» Деджонте Мюррэя (27 лет, 196 см).  «Новый Орлеан» отправляет в обратном направлении два пика первого раунда – выбор 2025 года («Лейкерс») и выбор 2027 года (наименее благоприятный либо от «Милуоки», либо от «Пеликанс»).

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