23/11/24==Туркестан за деньги русских: Эрдоган взялся за обработку среднеазиатов - Проект "анти-Россия" уже не скрывают

Александр Пятнистый

Ну и в чем проблема? Отменяем безвиз, как это сделали турки, высылаем, предварительно отдактилоскопировав всех чурок, попутно лишив их гражданства навечно, и пусть турки оплачивают им что угодно. Турки еще работают у нас- прикрыть половину проектов- призадумаются мгновенно.