23/11/24==Туркестан за деньги русских: Эрдоган взялся за обработку среднеазиатов - Проект "анти-Россия" уже не скрывают

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СООБЩЕНИЯ -ФАКТЫ

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Туркестан за деньги русских: Эрдоган взялся за обработку среднеазиатов - Проект "анти-Россия" уже не скрывают Пока Москва вбухивает миллионы рублей в страны постсоветского пространства, Эрдоган не дремлет и тоже взялся за обработку среднеазиатов.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Ну и в чем проблема? Отменяем безвиз, как это сделали турки, высылаем, предварительно отдактилоскопировав всех чурок, попутно лишив их гражданства навечно, и пусть турки оплачивают им что угодно. Турки еще работают у нас- прикрыть половину проектов- призадумаются мгновенно.
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