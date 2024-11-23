23/11/24==Туркестан за деньги русских: Эрдоган взялся за обработку среднеазиатов - Проект "анти-Россия" уже не скрывают

Туркестан за деньги русских: Эрдоган взялся за обработку среднеазиатов - Проект "анти-Россия" уже не скрывают Пока Москва вбухивает миллионы рублей в страны постсоветского пространства, Эрдоган не дремлет и тоже взялся за обработку среднеазиатов.
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