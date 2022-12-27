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Кызылординский «Кайсар» проиграл олимпийской сборной Узбекистана

Кызылординский «Кайсар» провел очередной товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда проиграла олимпийской сборной Узбекистана со счетом 1:2.

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