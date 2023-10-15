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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Госдуме предложили ввести ставку ипотеки в 2%

В Госдуме предложили снизить ставку ипотеки до 2% для мобилизованных участников СВО. Соответствующий запрос направил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный на имя вице-премьера правительства РФ Дмитрия Григоренко.

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