В Госдуме предложили ввести ставку ипотеки в 2%

В Госдуме предложили снизить ставку ипотеки до 2% для мобилизованных участников СВО. Соответствующий запрос направил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный на имя вице-премьера правительства РФ Дмитрия Григоренко.
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