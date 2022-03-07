Советник главы офиса Зеленского: убийство Киреева не связано с работой украинской делегации

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что убийство Дениса Киреева не связано с работой украинской делегации, передают РИА "Новости", ссылаясь на интервью политика российской журналистке Юлии Латыниной на ее канале в YouTube.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что убийство Дениса Киреева не связано с работой украинской делегации, передают РИА "Новости", ссылаясь на интервью политика российской журналистке Юлии Латыниной на ее канале в YouTube.
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