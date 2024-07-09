Вячеслав Ярин собрал элиту выставки ИННОПРОМ-2024 на бизнес-завтраке

День глав делегаций 14-й Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» начался с бизнес-завтрака, организованного министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеславом Яриным.
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