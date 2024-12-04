Запад наращивает военное производство в Европе и США, готовясь к прямому военному противостоянию с Россией и толкает Зеленского на снижение мобилизационного возраста ©

▪️ На прошедшей неделе Верховный второй раз подчеркнул решимость России отвечать ударами «Орешника» на эскалацию конфликта Киевом, который применяет американские ракеты по территориям «старых» регионов России.
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