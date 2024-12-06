Стыд на Новый год: Гонорары "звёзд" сравнимы с бюджетами городов

ИЖ Ирина Жигалина Вот что нового споют эти агутин,жуков долина.сиары их выступления и они просто надоели и неинтересны.Возомнили из себя не понять что и сами собой восхищаются.

Алекс Сэм У нас уже нет эстрады, а все эти старые п*рдуны настолько вросли корнями в сцену, что молодым туда не пробиться.