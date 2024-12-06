Стыд на Новый год. Гонорары "звёзд" шоу-бизнеса по-прежнему сравнимы с бюджетами небольших городов, а русские солдаты в это время голые.
Стыд на Новый год: Гонорары "звёзд" сравнимы с бюджетами городов
Комментарии
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ИЖ
Ирина Жигалина
Вот что нового споют эти агутин,жуков долина.сиары их выступления и они просто надоели и неинтересны.Возомнили из себя не понять что и сами собой восхищаются.
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23 час.
Алекс Сэм
У нас уже нет эстрады, а все эти старые п*рдуны настолько вросли корнями в сцену, что молодым туда не пробиться.
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20 час.
Зоя Гольдштаб
В таком возрасте надо в лучшем случае мемуары о себе и пикантных случаях в молодости писать а не бздеть на сцене,да ещё и ссать против ветра в политических играх......
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2 час.
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