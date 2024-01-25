Нефтяники разработали технологию цифрового мониторинга зимников

САЛЕХАРД, 25 января, ФедералПресс. «Газпром нефть» запатентовала первую в России цифровую систему видеоаналитики для оценки в режиме онлайн состояния зимников – сезонных дорог для доставки грузов в труднодоступные районы.
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