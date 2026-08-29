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INTCO Medical увеличила выручку за первое полугодие 2026 года на 40,6% и расширила мощности до 107 млрд перчаток

INTCO Medical увеличила выручку за первое полугодие 2026 года на 40,6% и расширила мощности до 107 млрд перчаток

Компания INTCO Medical (код акций на Шэньчжэньской фондовой бирже: 300677.SZ), ведущий мировой производитель одноразовых медицинских перчаток и средств защиты, опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2026 года.

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