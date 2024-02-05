Рейтинг самых «цифровых» регионов

Самые активные пользователи онлайн-банка живут в Москве и на Дальнем Востоке. Чаще всех открывают сберегательные продукты без посещения офиса в Пензенской области, а совершают платежи жители Мурманской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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