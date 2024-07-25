Российское МЧС начало получать вездеходы ТМ-140

Компания «Высокоточные комплексы», интегрированная в структуру «Ростеха», начала поставки в подразделения отечественного МЧС новейших вездеходов марки ТМ-140 производства «Курганмашзавода», предназначенных для эксплуатации в условиях Крайнего Севера, а именно — на Чукотке.