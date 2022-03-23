Киммих привился от коронавируса. Ранее он говорил, что не уверен в вакцине

Хавбек «Баварии» Йозуа Киммих сделал прививку от коронавируса. В октябре прошлого года полузащитник подвергся критике за то, что отказался от вакцинации.

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