📹❗️Анализ недавнего эпизода применения барражирующего боеприпаса линейки «Ланцет» по элементам зенитно-ракетного комплекса IRIS-T SLM в районе порта Южный демонстрирует существенное расширение оперативного радиуса действия российских БПЛА-камикадзе средней дальности.
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