В Крыму официально разъяснили приказ военкома республики о мобилизации

В Крыму официально разъяснили приказ военного комиссара республики о мобилизации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документе, подписанном врио военного комиссара Республики Крым Евгением Кутузовым и опубликованном на официальном портале военного комиссариата РК, есть пункт №3: «Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов по муниципальному образованию, с 09 часов 00 минут 21 сентября воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов».