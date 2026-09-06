Медработники будут получать зарплату по-новому

В РФ к концу текущего года намерены создать унифицированную систему оплаты труда медицинского персонала, которая позволит уменьшить диспропорции в зарплатах между различными регионами страны.
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