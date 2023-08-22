Военное обозрение

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На форуме «Армия-2023» была представлена гидроакустическая система «Маяк-2014»

На форуме «Армия-2023» была представлена гидроакустическая система «Маяк-2014»

В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" была представлена гидроакустическая станция "Маяк-2014", предназначенная для обнаружения малоразмерных подводных целей.

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