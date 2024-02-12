Глава института демографии призывает Россию бороться за мигрантов

Заявления главы Института Демографии РАН Марины Храмовой пестрят в новостных лентах. В целом ничего нового для данного учреждения — активная лоббистка неконтролируемой миграции, замещающей коренное население России.
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