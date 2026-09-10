Красноярца задержали за убийство любовника своей жены спустя 26 лет

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Правоохранители в Красноярске задержали 53-летнего мужчину, причастного к убийству мужчины, совершенному в октябре 1999 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДГ Мерца подняли на ...
- ДГ Мерца подняли на ...
- ДГ Мерца подняли на ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым