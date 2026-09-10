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Красноярца задержали за убийство любовника своей жены спустя 26 лет

Красноярца задержали за убийство любовника своей жены спустя 26 лет

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Правоохранители в Красноярске задержали 53-летнего мужчину, причастного к убийству мужчины, совершенному в октябре 1999 года.

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