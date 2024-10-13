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Царьград

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Один человек погиб в результате аварийной посадки самолета в Якутии

Один человек погиб в результате аварийной посадки самолета в Якутии

Самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в Якутии, один из пассажиров погиб.При аварийной посадке самолета Ан-3 в Олекминском районе в Якутии погиб один человек.

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