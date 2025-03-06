Мир любой ценой: США готовы ввести энергетические санкции против России

США готовы «без колебаний» ввести дополнительные санкции против России в отношении энергетического сектора, если это будет способствовать скорейшему прекращению огня на Украине, заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает 6 марта Bloomberg.
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