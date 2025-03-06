smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 601 подписчик

Мир любой ценой: США готовы ввести энергетические санкции против России

Мир любой ценой: США готовы ввести энергетические санкции против России

США готовы «без колебаний» ввести дополнительные санкции против России в отношении энергетического сектора, если это будет способствовать скорейшему прекращению огня на Украине, заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает 6 марта Bloomberg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх