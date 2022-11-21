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Макарчук о Бердыеве в «Сочи»: «Говорят, очень хороший тренер. Смотрел, как ребята о нем отзываются»

Артем Макарчук высказался о вероятном назначении Курбана Бердыева на пост тренера «Сочи». «Вот как ты в интернете читал, так и я тоже.

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