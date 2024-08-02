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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэндин Подземски: «Отец не заплакал, когда я сказал, что хочу играть не в бейсбол, а в баскетбол»

Отец Подземски хотел видеть его бейсболистом. «Это был тяжелый разговор. Помню, как мы ехали с турнира в Нэшвилле, и я сказал ему в машине: «Не думаю, что хочу продолжать играть в бейсбол.

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