NYT: Украину вынудят пойти на перемирие с Россией

А Россия с распростёртыми объятиями ждёт-недождётся, когда наконец хозяева уговорят Украину начать мириться. Как там сказал наш Лавров ?

Ирина Назарова

Конечно , военные действия - это страшно , гибнут наши ребята 😢 Но , забегая вперед , не менее ужасным становится перспектива жить с людьми , которые убивают наших мирных жителей в Белгороде , ненавидят русских уже не в одном поколении , у них же ничего святого нет...