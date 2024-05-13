К этому подтолкнет наступление армии РФ на Харьков, утверждает газета. Украинское руководство может быть вынуждено в скором времени пойти на перемирие с Россией.
NYT: Украину вынудят пойти на перемирие с Россией
Комментарии
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tsan tsan
А Россия с распростёртыми объятиями ждёт-недождётся, когда наконец хозяева уговорят Украину начать мириться. Как там сказал наш Лавров ?
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18 час.
ЛС
Лидия Санникова
Какое перемирие с фашистами? Только капут!
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17 час.
Ирина Назарова
Конечно , военные действия - это страшно , гибнут наши ребята 😢 Но , забегая вперед , не менее ужасным становится перспектива жить с людьми , которые убивают наших мирных жителей в Белгороде , ненавидят русских уже не в одном поколении , у них же ничего святого нет...
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16 час.
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