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РОСБАЛТ

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NYT: Украину вынудят пойти на перемирие с Россией

NYT: Украину вынудят пойти на перемирие с Россией

К этому подтолкнет наступление армии РФ на Харьков, утверждает газета. Украинское руководство может быть вынуждено в скором времени пойти на перемирие с Россией.

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Комментарии
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tsan tsan
А Россия с распростёртыми объятиями ждёт-недождётся, когда наконец хозяева уговорят Украину начать мириться. Как там сказал наш Лавров ?
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18 час.
ЛС
Лидия Санникова
Какое перемирие с фашистами? Только капут!
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17 час.
Ирина Назарова
Конечно , военные действия - это страшно , гибнут наши ребята 😢  Но , забегая вперед , не менее ужасным  становится перспектива  жить с  людьми , которые убивают наших мирных жителей в Белгороде ,  ненавидят русских уже не в одном поколении , у них же ничего святого нет...
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16 час.

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