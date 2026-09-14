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Чем грозит России появление у Германии перспективной крылатой ракеты Anthem

Чем грозит России появление у Германии перспективной крылатой ракеты Anthem

Министерство обороны Германии официально подтвердило факт переговоров с американо-израильской компанией Covenant по вопросу возможной закупки перспективной крылатой ракеты Anthem.

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