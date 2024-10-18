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Фон дер Ляйен: в ЕС обсуждают экстренные меры для пограничных с РФ стран

Фон дер Ляйен: в ЕС обсуждают экстренные меры для пограничных с РФ стран

TASS/Zuma/Bernd Elmenthaler Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на брифинге по результатам саммита ЕС, заявила, что пограничные с Россией страны Евросоюза обсуждают некие "экстренные меры" для защиты своих границ.

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