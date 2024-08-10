В Петербурге возбудили дело после развращения восьмилетнего ребенка в WhatsApp

В Санкт-Петербурге в пятницу, 9 августа, возбудили уголовное дело после развращения восьмилетнего ребенка в мессенджере WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).
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