Самый маленький Jeep получил гибридную установку и полный привод

Состоялся дебют новой версии модели Avenger с приставкой 4xe в названии, где «4» указывает на привод на все четыре колеса, а «e» — на электрифицированную силовую установку, в данном случае это «мягкий» гибрид.
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