Минниханов поздравил с праздником Каравон и пригласил принять участие в торжествах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Телеграм-канале поздравил жителей республики с праздником Каравон и пригласил всех желающих присоединиться к торжествам.
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