Смерч повредил дома в башкирском селе Ургуново

Жители населенного пункта Ургуново, расположенного в Учалинском районе Башкортостана, поделились в Сети видеозаписью приближающегося к их деревне смерча, а также кадрами, демонстрирующими ущерб от стихии.
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