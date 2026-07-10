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Аргументы и Факты

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Смерч повредил дома в башкирском селе Ургуново

Смерч повредил дома в башкирском селе Ургуново

Жители населенного пункта Ургуново, расположенного в Учалинском районе Башкортостана, поделились в Сети видеозаписью приближающегося к их деревне смерча, а также кадрами, демонстрирующими ущерб от стихии.

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