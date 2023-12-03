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Романов против «Флориды»: передача, 2 броска, 2 хита, «плюс 3» за 25:44 – лучшее время в «Айлендерс»

Защитник «Айлендерс» набрал 5-е (1+4) очко в текущем сезоне НХЛ, всего он провел 23 игры. Сегодня за 25:44 – лучший показатель среди полевых игроков «Айлендерс» (2:10 – в меньшинстве) – у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 3».

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