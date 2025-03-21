С этим вопросом с экзамена в ГАИ сталкиваются на дороге все водители: можно ли обогнать автобус?

Классическая ситуация на дороге.Среди вопросов с экзамена в ГАИ (ГИБДД) и тестов для подготовки к ним немало таких, которые не слишком сложны с точки зрения знания Правил дорожного движения, но очень актуальны для начинающих водителей, поскольку представляют действительно типовые ситуации.