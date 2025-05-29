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Стало известно число сосредоточенных на сумском направлении соединений ВСУ

Стало известно число сосредоточенных на сумском направлении соединений ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили на сумском направлении не менее девяти соединений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

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