Bloomberg: Киев разочарован осторожным подходом премьера Британии к Украине

Украинские власти разочарованы осторожным подходом премьера Британии Кира Стармера к помощи Украине. Британский премьер надеется укрепить свою репутацию защитника страны объявлением нового пакета поддержки во время визита в Киев, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.