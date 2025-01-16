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Bloomberg: Киев разочарован осторожным подходом премьера Британии к Украине

Bloomberg: Киев разочарован осторожным подходом премьера Британии к Украине

Украинские власти разочарованы осторожным подходом премьера Британии Кира Стармера к помощи Украине. Британский премьер надеется укрепить свою репутацию защитника страны объявлением нового пакета поддержки во время визита в Киев, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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