Пожилая петербурженка пострадала при попытке убрать сосульки с крыши школы

13 декабря завхоз, занимавшая должность замдиректора по административно-хозяйственной части в одной из школ Красногвардейского района Санкт-Петербурга, попала в больницу после неудачной попытки убрать сосульки с крыши.
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