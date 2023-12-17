Путин назвал полной чушью утверждения Байдена об интересе России к войне с НАТО

По его словам, это является лишь фигурой речи для того, чтобы Вашингтон мог обосновать свою политику на российском направлении Президент России Владимир Путин назвал полной чушью утверждения американского лидера Джо Байдена о том, что Россия якобы заинтересована в войне с НАТО.
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