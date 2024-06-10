Концерт на Дворцовой в День ВМФ обойдется Петербургу почти в 40 млн

В последнее воскресенье июля в Петербурге отметят День Военно-Морского Флота. К празднованию уже начали готовиться — комитет по культуре ищет подрядчика, который организует и проведет это важное мероприятие.
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