Почему у людей воняет изо рта: стоматолог перечислил причины неприятного запаха изо рта

30 августа 2024 года стоматолог Татьяна Сумцова рассказала о причинах неприятного запаха изо рта. По ее словам, неприятный запах изо рта может быть вызван не только употреблением определенных продуктов, но и рядом заболеваний, включая рак, диабет, кариес, пульпит, сухость слизистой оболочки и налет на языке.
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