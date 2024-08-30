Почему у людей воняет изо рта: стоматолог перечислил причины неприятного запаха изо рта

30 августа 2024 года стоматолог Татьяна Сумцова рассказала о причинах неприятного запаха изо рта. По ее словам, неприятный запах изо рта может быть вызван не только употреблением определенных продуктов, но и рядом заболеваний, включая рак, диабет, кариес, пульпит, сухость слизистой оболочки и налет на языке.