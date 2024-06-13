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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Модрич согласился на снижение зарплаты вдвое (до 5 млн евро) ради нового контракта с «Реалом» на год (Ok Diario)

38-летний хавбек сборной Хорватии согласовал новый контракт с мадридским клубом до июня 2025 года с окладом в размере 5 млн евро после уплаты налогов, сообщает Ok Diario.

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