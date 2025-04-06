🚂 В Крыму заговорили о возможности запуска прямого железнодорожного сообщения с Белоруссией Сейчас вопрос находится на согласовании у белорусской стороны.
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🚂 В Крыму заговорили о возможности запуска прямого железнодорожного сообщения с Белоруссией Сейчас вопрос находится на согласовании у белорусской стороны.