Если покупатель на бизнес не найдётся, то платформа закроется Character.AI, некогда одна из самых заметных ИИ-компаний Кремниевой долины, подала заявление о банкротстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым