День ВДВ: почему праздник отмечают 2 августа и как готовят десантников

Голубой берет и тельняшка вместе с белым куполом парашюта давно стали частью узнаваемого образа ВДВ. Но история «крылатой пехоты» началась с куда более скромного эпизода: 2 августа 1930 года под Воронежем на парашютах высадилось подразделение составом всего 12 человек.
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