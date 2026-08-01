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День ВДВ: почему праздник отмечают 2 августа и как готовят десантников

День ВДВ: почему праздник отмечают 2 августа и как готовят десантников

Голубой берет и тельняшка вместе с белым куполом парашюта давно стали частью узнаваемого образа ВДВ. Но история «крылатой пехоты» началась с куда более скромного эпизода: 2 августа 1930 года под Воронежем на парашютах высадилось подразделение составом всего 12 человек.

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