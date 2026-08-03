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Газета.ру

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Кирилл Царев: ИИ – главный драйвер изменений в сфере инвестиций

Кирилл Царев: ИИ – главный драйвер изменений в сфере инвестиций

ИИ выступает главным драйвером изменений в сфере инвестиций, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в преддверии конференции банка "Настоящее – будущее", которая впервые пройдет 8 августа.

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