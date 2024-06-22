На Богословском кладбище возложили цветы в День памяти и скорби

В годы войны оно стало местом массового захоронения В День памяти и скорби губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы и венки к братской могиле защитников Ленинграда и к Холму Славы на Богословском кладбище.
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