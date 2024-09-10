Драка с чеченцами в Анапе: Военкор задал Алаудинову два вопроса

Дмитрий Гурин

Оскорбил нохчей. Да их оскорблять нет смысла, эта молодая борзота все что "не по нашему" считает оскорблением. Вот только почему то в Грозном, Назрани, Гудермесе и т.д. ведут себя вполне достойно даже если приезжая девчонка одета в джинсы, очкуют что от старейшин с Рамзаном огребут. И почему то как толпой так они супер блатные как по одному так в барашков превращаются........... С 90-х нихрена ничего не изменилось. Воспитывать надо, некоторых даже собаками........