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Драка с чеченцами в Анапе: Военкор задал Алаудинову два вопроса

Драка с чеченцами в Анапе: Военкор задал Алаудинову два вопроса

Командиру спецназа "Ахмат" задали вопросы по поводу подравшихся в Анапе чеченцев.После прогремевшей на всю страну драки с чеченцами в Анапе за нападавших заступился командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Оскорбил нохчей. Да их оскорблять нет смысла, эта молодая борзота все что &quot;не по нашему&quot; считает оскорблением. Вот только почему то в Грозном, Назрани, Гудермесе и т.д. ведут себя вполне достойно даже если приезжая девчонка одета в джинсы, очкуют что от старейшин с Рамзаном огребут. И почему то как толпой так они супер блатные как по одному так в барашков превращаются........... С 90-х нихрена ничего не изменилось. Воспитывать надо, некоторых даже собаками........
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