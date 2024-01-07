Многомесячный максимум: увеличившийся экспорт российского топлива запутал западных экспертов

Резкий рост экспорта мазута привел к тому, что поставки нефтепродуктов из России на конец декабря прошлого года достигли самого высокого уровня за восемь месяцев.
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