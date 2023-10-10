Жестоко расправился с ней: новый поворот в деле "живодера" из Приморья

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели животного во Владивостоке. 7 октября неизвестный мужчина подъехал на автомобиле к частному дому на улице Лермонтова в поселке Трудовое и выстрелил в дворовую собаку.
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