Эксперт об осознанности молодёжи: теракт стал экзаменом на зрелость российского общества

Колонка эксперта Член Молодёжного парламента при Государственном Совете Республики Крым Ярослав Сибилев Трудный экзамен на зрелость Национальная трагедия России – террористический акт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» – болью отозвалась в сердцах миллионов молодых россиян.
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