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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Главный конкурент OpenAI получил ещё $4 млрд инвестиций от Amazon Компания Amazon объя...

Главный конкурент OpenAI получил ещё $4 млрд инвестиций от Amazon Компания Amazon объя...

Главный конкурент OpenAI получил ещё $4 млрд инвестиций от AmazonКомпания Amazon объявила об инвестировании ещё $4 млрд в компанию Anthropic, которая занимается разработками в сфере искусственного интеллекта и является создателем ИИ-чат-бота Claude.

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