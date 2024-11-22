Главный конкурент OpenAI получил ещё $4 млрд инвестиций от Amazon Компания Amazon объя...

Главный конкурент OpenAI получил ещё $4 млрд инвестиций от AmazonКомпания Amazon объявила об инвестировании ещё $4 млрд в компанию Anthropic, которая занимается разработками в сфере искусственного интеллекта и является создателем ИИ-чат-бота Claude.
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