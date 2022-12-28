Irish Examiner: Украинские беженцы боятся жаловаться на условия жизни в Ирландии

Национальный координатор Штаба помощи гражданскому обществу Украины Эмма Лейн-Споллен сообщила, что многие украинские беженцы в Ирландии отказываются жаловаться на неудовлетворительные условия жизни в местных отелях, так как боятся, что их выселят.